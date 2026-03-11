Владимир Путин
Регион
10 марта, 22:19

Аэропорты Волгограда и Саратова временно закрыли для полётов

Обложка © Life.ru

В двух российских аэропортах ввели ограничения на приём и отправку самолётов. Речь идёт о воздушных гаванях Волгограда и Саратова (Гагарин). О введении мер сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

По его словам, ограничения начали действовать после полуночи 11 марта и связаны с необходимостью обеспечить безопасность полётов. Аэропорты временно прекратили приём и выпуск воздушных судов. Подобные меры обычно вводятся в случае угроз безопасности. Также аналогичные меры действуют в аэропортах Сочи и Краснодара.

О том, когда ограничения будут сняты, пока не сообщается. Пассажирам рекомендуют следить за информацией от авиакомпаний и аэропортов.

В районе Анапы прогремели взрывы, работает ПВО
В районе Анапы прогремели взрывы, работает ПВО

Минувшей ночью российские силы ПВО отразили атаку 17 украинских беспилотников. По данным Минобороны, дроны самолётного типа были сбиты над Крымом, Белгородской и Курской областями. Все цели были перехвачены дежурными средствами ПВО.

Юния Ларсон
