Мэр заявил, что атака ВСУ на Сочи длится уже более суток
Российский ЗРК «Панцирь-С». Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav
Атака ВСУ на Сочи длится уже более суток с небольшим перерывом, заявил мэр города-курорта Андрей Прошунин. Он назвал действия противника беспрецедентными.
«Сегодня мы столкнулись с беспрецедентной по длительности атакой врагов на город-курорт Сочи», — написал чиновник в телеграм-канале. Городской глава поблагодарил военнослужащих, противостоящих действиям противника.
Напомним, минувшей ночью сообщалось о взрывах над Сочи и федеральной территорией Сириус. Очевидцы заявляли о вспышках над акваторией Чёрного моря и сирене в городе. Известно об уничтожении беспилотников. На фоне продолжающихся попыток противника атаковать курорт власти призвали родителей не отправлять детей на занятия.
