Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 марта, 10:09

Мэр заявил, что атака ВСУ на Сочи длится уже более суток

Российский ЗРК «Панцирь-С». Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

Российский ЗРК «Панцирь-С». Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

Атака ВСУ на Сочи длится уже более суток с небольшим перерывом, заявил мэр города-курорта Андрей Прошунин. Он назвал действия противника беспрецедентными.

«Сегодня мы столкнулись с беспрецедентной по длительности атакой врагов на город-курорт Сочи», — написал чиновник в телеграм-канале. Городской глава поблагодарил военнослужащих, противостоящих действиям противника.

ПВО уничтожила более 40 дронов во время ночной атаки ВСУ на Ростовскую область
ПВО уничтожила более 40 дронов во время ночной атаки ВСУ на Ростовскую область

Напомним, минувшей ночью сообщалось о взрывах над Сочи и федеральной территорией Сириус. Очевидцы заявляли о вспышках над акваторией Чёрного моря и сирене в городе. Известно об уничтожении беспилотников. На фоне продолжающихся попыток противника атаковать курорт власти призвали родителей не отправлять детей на занятия.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar