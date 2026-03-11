Владимир Путин
Регион
11 марта, 15:36

Мэр Сочи обратился к жителям на фоне продолжающегося почти сутки налёта БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Мэр Сочи Андрей Прошунин обратился к жителям и гостям города на фоне продолжающейся атаки беспилотников. Градоначальник призвал сохранять спокойствие и строго соблюдать меры безопасности. Соответствующее сообщение он опубликовал в своём телеграм-канале.

«Если вы живете рядом с береговой линией – ни в коем случае не выходите на улицу, находитесь в глухом помещении без остекления», — написал Прошунин.

Он также попросил очевидцев не снимать и не публиковать в социальных сетях работу систем ПВО, места падения обломков беспилотников и другую информацию, связанную с отражением атаки.

Пожар вспыхнул в пятиэтажке в Сочи после падения обломков БПЛА

Напомним, что ВСУ вновь атакуют Сочи. Обломки БПЛА упали на бывший санаторий «Ставрополье». По предварительной информации, здание не используется и людей внутри не было.

Полина Никифорова
