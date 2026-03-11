Пожар вспыхнул в пятиэтажке в Сочи после падения обломков БПЛА

«В Лазаревском районе тушат возгорание в многоэтажном доме, начавшееся из-за падения обломков БПЛА. Возгорание в одной из квартир на верхнем этаже 5-этажного дома локализовали», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью жители Сочи и федеральной территории Сириус сообщали о взрывах и вспышках в небе над Чёрным морем. В городе звучали сирены, работали системы ПВО — беспилотники были уничтожены. На фоне непрекращающихся атак мэр Андрей Прошунин назвал действия противника беспрецедентными. По его словам, попытки ударов по курорту длятся уже более суток с небольшими перерывами.