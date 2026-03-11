Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 марта, 14:29

Пожар вспыхнул в пятиэтажке в Сочи после падения обломков БПЛА

Обложка © freepik

Обложка © freepik

В Лазаревском районе Сочи фрагменты беспилотного летательного аппарата повредили многоквартирный дом, вызвав возгорание на пятом этаже. По данным оперативного штаба Краснодарского края, пострадавших нет, огонь локализован.

«В Лазаревском районе тушат возгорание в многоэтажном доме, начавшееся из-за падения обломков БПЛА. Возгорание в одной из квартир на верхнем этаже 5-этажного дома локализовали», — говорится в сообщении.

Спасатели вывели 100 человек из повреждённой БПЛА многоэтажки в Анапе
Спасатели вывели 100 человек из повреждённой БПЛА многоэтажки в Анапе

Ранее сообщалось, что минувшей ночью жители Сочи и федеральной территории Сириус сообщали о взрывах и вспышках в небе над Чёрным морем. В городе звучали сирены, работали системы ПВО — беспилотники были уничтожены. На фоне непрекращающихся атак мэр Андрей Прошунин назвал действия противника беспрецедентными. По его словам, попытки ударов по курорту длятся уже более суток с небольшими перерывами.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar