11 марта, 13:51

Спасатели вывели 100 человек из повреждённой БПЛА многоэтажки в Анапе

Обложка © РИА Новости / Илья Питалев

В Анапе проведена эвакуация жильцов многоквартирного дома, пострадавшего от атаки беспилотника. Из здания были выведены 100 человек, среди которых 28 несовершеннолетних, сообщает оперштаб Кубани.

«Из многоквартирного дома, в который попали обломки БПЛА, эвакуировали жильцов. 100 жителей дома, в том числе 28 детей, эвакуировали на безопасное расстояние на время проведения необходимых мероприятий», — говорится в сообщении.

Как уточняется, жильцы не нуждаются в размещении в пунктах временного пребывания.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью жители Сочи и федеральной территории Сириус сообщали о взрывах и вспышках в небе над Чёрным морем. В городе звучали сирены, работали системы ПВО — беспилотники были уничтожены. На фоне непрекращающихся атак мэр Андрей Прошунин назвал действия противника беспрецедентными. По его словам, попытки ударов по курорту длятся уже более суток с небольшими перерывами.

