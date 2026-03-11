Владимир Путин
11 марта, 13:54

ВСУ вновь атакуют Сочи, обломки БПЛА упали на санаторий

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ivkovmark

Вооружённые силы Украины вновь пытаются атаковать Сочи с помощью беспилотников. В городе включены сирены, действует режим беспилотной опасности. Об этом сообщает телеграм-канал Kub Mash.

По сообщениям местных властей, ограничения действуют уже около суток. В разных районах периодически слышны взрывы — работают системы противовоздушной обороны. Жителей города просят сохранять спокойствие и по возможности оставаться дома.

Также сообщается, что обломки одного из беспилотников упали на территорию бывшего санатория «Ставрополье». По предварительной информации, здание не используется и людей внутри не было.

Сочинские вузы перевели студентов на удалёнку из-за атак БПЛА

Напомним, что минувшей ночью жители Сочи и федеральной территории Сириус сообщали о взрывах и вспышках в небе над Чёрным морем. В городе звучали сирены, работали системы ПВО — беспилотники были уничтожены. На фоне непрекращающихся атак мэр Андрей Прошунин назвал действия противника беспрецедентными. По его словам, попытки ударов по курорту длятся уже более суток с небольшими перерывами.

