ВСУ вновь атакуют Сочи, обломки БПЛА упали на санаторий

Вооружённые силы Украины вновь пытаются атаковать Сочи с помощью беспилотников. В городе включены сирены, действует режим беспилотной опасности. Об этом сообщает телеграм-канал Kub Mash.

По сообщениям местных властей, ограничения действуют уже около суток. В разных районах периодически слышны взрывы — работают системы противовоздушной обороны. Жителей города просят сохранять спокойствие и по возможности оставаться дома.

Также сообщается, что обломки одного из беспилотников упали на территорию бывшего санатория «Ставрополье». По предварительной информации, здание не используется и людей внутри не было.

Напомним, что минувшей ночью жители Сочи и федеральной территории Сириус сообщали о взрывах и вспышках в небе над Чёрным морем. В городе звучали сирены, работали системы ПВО — беспилотники были уничтожены. На фоне непрекращающихся атак мэр Андрей Прошунин назвал действия противника беспрецедентными. По его словам, попытки ударов по курорту длятся уже более суток с небольшими перерывами.