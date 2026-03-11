Богомаз сообщил о повреждении 20 жилых домов при ударе ВСУ по Брянску

Вчерашний ракетный обстрел Брянска со стороны ВСУ привёл к повреждению 20 многоквартирных домов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Для оценки нанесенного ущерба сформировано 11 комиссий, в которые вошли представители департамента строительства, государственной жилищной инспекции и структурных подразделений городской администрации.

Главные силы брошены на скорейшее восстановление тепла в домах. Видео © Telegram / AV БогомаZ

«Сейчас первоочередная задача — временно закрыть тепловой контур в тех домах, где ударной волной выбило стёкла. По предварительным оценкам, пострадали фасады и остекление 20 МКД», — написал Богомаз в своём Telegram-канале.

Главные силы брошены на скорейшее восстановление тепла в домах. Разрушенные окна временно заменяют стеклами и закрывают плёнкой, пока не будут готовы новые стеклопакеты. В работах участвуют 17 строительных фирм и 8 управляющих компаний – всего около 300 человек, включая волонтёров. Как сообщается, ремонт идёт без перерывов.