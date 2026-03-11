Российское посольство в Лондоне обвинило Великобританию в прямой причастности к ракетному обстрелу Брянска, который произошёл 10 марта по вине украинских вооружённых сил. В дипмиссии настаивают, что без участия британцев эта атака была бы невозможна.

«Кровь жителей Брянска, включая детей — на руках британских военных, что делает Лондон соучастником военных преступлений и терактов неонацистского киевского режима», — сказано в заявлении.

По данным посольства, удар наносился британскими крылатыми ракетами Storm Shadow, произведёнными в Великобритании и оплаченными британскими налогоплательщиками. Операторы ракет прошли подготовку на территории королевства, а цели для удара, как указали в дипмиссии, предоставила британская разведка.

Москва решительно осуждает этот удар и настаивает на том, что без вовлечения Великобритании он был бы невозможен.