11 марта, 16:31

В российском посольстве указали на след Британии в ракетном обстреле Брянска

Обложка © РИА Новости / Максим Блинов

Российское посольство в Лондоне обвинило Великобританию в прямой причастности к ракетному обстрелу Брянска, который произошёл 10 марта по вине украинских вооружённых сил. В дипмиссии настаивают, что без участия британцев эта атака была бы невозможна.

«Кровь жителей Брянска, включая детей — на руках британских военных, что делает Лондон соучастником военных преступлений и терактов неонацистского киевского режима», — сказано в заявлении.

По данным посольства, удар наносился британскими крылатыми ракетами Storm Shadow, произведёнными в Великобритании и оплаченными британскими налогоплательщиками. Операторы ракет прошли подготовку на территории королевства, а цели для удара, как указали в дипмиссии, предоставила британская разведка.

Москва решительно осуждает этот удар и настаивает на том, что без вовлечения Великобритании он был бы невозможен.

В МИД РФ заявили, что атака ВСУ на Брянск неслучайно совпала с сигналами США о мире

Напомним, 10 марта Вооружённые силы Украины нанесли удар по Брянску с использованием семи ракет Storm Shadow. Жертвами атаки стали семь мирных жителей, ещё 42 человека получили ранения. Следственный комитет России официально возложил ответственность за удар на украинских военных. По данным ведомства, к организации причастны сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины. Применение дальнобойных ракет Storm Shadow по российской территории прокомментировал итальянский политик Армандо Мема. В своём блоге он назвал произошедшее колоссальной эскалацией опосредованной войны против России.

