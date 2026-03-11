Применение ракет Storm Shadow для удара по Брянску выводит конфликт между Россией и Украиной на принципиально новый уровень опасности, считает член партии «Альянс свободы» Армандо Мема. Своим мнением по поводу случившегося итальяский политик поделился в личном блоге в соцсети X.

«Украинская атака на Брянск ракетами Storm Shadow знаменует собой колоссальную эскалацию опосредованной войны против России», — заявил он.

По мнению Мемы, нынешние действия киевского руководства направлены на то, чтобы втянуть НАТО в открытое военное противостояние с Москвой, что, как они полагают, станет для них единственным шансом избежать поражения.

Итальянский политик обратил внимание, что для таких атак Киев применяет именно западное вооружение, и этот фактор может спровоцировать жёсткий ответ.

По словам Мемы, у России теперь есть формальный повод для нанесения ядерного удара в соответствии с обновлённой доктриной, однако Москва пока воздерживается от такого шага, поскольку её цель — не украинский народ, а киевский режим.

Продолжение Европой курса на обострение отношений с Российской Федерацией, добавил он, ставит человечество на порог конфликта между НАТО и Россией, исход которого сейчас невозможно предугадать.