11 марта, 15:22

В Европе предупредили о риске ядерного ответа после удара ВСУ по Брянску

Применение ракет Storm Shadow для удара по Брянску выводит конфликт между Россией и Украиной на принципиально новый уровень опасности, считает член партии «Альянс свободы» Армандо Мема. Своим мнением по поводу случившегося итальяский политик поделился в личном блоге в соцсети X.

«Украинская атака на Брянск ракетами Storm Shadow знаменует собой колоссальную эскалацию опосредованной войны против России», — заявил он.

По мнению Мемы, нынешние действия киевского руководства направлены на то, чтобы втянуть НАТО в открытое военное противостояние с Москвой, что, как они полагают, станет для них единственным шансом избежать поражения.

Итальянский политик обратил внимание, что для таких атак Киев применяет именно западное вооружение, и этот фактор может спровоцировать жёсткий ответ.

По словам Мемы, у России теперь есть формальный повод для нанесения ядерного удара в соответствии с обновлённой доктриной, однако Москва пока воздерживается от такого шага, поскольку её цель — не украинский народ, а киевский режим.

Продолжение Европой курса на обострение отношений с Российской Федерацией, добавил он, ставит человечество на порог конфликта между НАТО и Россией, исход которого сейчас невозможно предугадать.

В МИД РФ заявили, что атака ВСУ на Брянск неслучайно совпала с сигналами США о мире
Напомним, что 10 марта ВСУ нанесли удар по Брянску семью ракетами Storm Shadow, в результате чего погибли семь мирных жителей. Ещё 42 человека получили ранения, девятерых пострадавших в тяжёлом и среднетяжёлом состоянии доставили в федеральные клиники Москвы. Следственный комитет России официально заявил о причастности украинских военных к этой атаке. По данным ведомства, удар организовали военнослужащие Главного управления разведки Минобороны Украины, представители ВСУ и других вооружённых формирований.

