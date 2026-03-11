В МИД РФ заявили, что атака ВСУ на Брянск неслучайно совпала с сигналами США о мире
Обложка © РИА Новости / Максим Блинов
В Министерстве иностранных дел России заявили, что удар Вооружённых сил Украины по Брянску совпал по времени с сигналами из Вашингтона о надеждах на урегулирование украинского конфликта. В ведомстве подчеркнули, что эта атака неслучайна и происходит на фоне заявлений США о реальной перспективе достижения мира.
«Неслучайно и совпадение по времени этой атаки с сигналами из Вашингтона, в которых выражается надежда на тo, что в переговорах по украинскому урегулированию «наступил переломный момент», а достижение мира вполне реально», — говорится в сообщении.
В российском ведомстве решительно осудили ракетный удар по Брянску. Его назвали сознательно спланированным террористическим актом неонацистского киевского режима. По данным министерства, под прицельный обстрел попал оживлённый деловой квартал в Советском районе города. Там расположены многоквартирные дома, университет, коммерческие предприятия и магазины детских товаров.
В МИД отметили, что всю ответственности за это преступление с жертвами несут западные кураторы Украины. Применение высокотехнологичных западных вооружений невозможно без участия иностранных специалистов. Они обеспечивают их эксплуатацию и целенаведение, а также без предоставления странами НАТО необходимых разведданных.
В министерстве обратили внимание, что использование британских ракетных систем происходит именно сейчас. В это время активизировались политико-дипломатические усилия в трёхстороннем формате Россия — США — Украина. По мнению дипломатов, Лондон и другие западные столицы таким образом пытаются сорвать мирный процесс. Их цель — добиться эскалации боевых действий, прибегая к старой тактике провокаций. В ведомстве добавили, что молчание ООН в связи с этой атакой будет восприниматься как потакание преступной деятельности Владимира Зеленского и его кукловодов.
Напомним, что 10 марта ВСУ нанесли удар по Брянску семью ракетами Storm Shadow, в результате чего погибли семь мирных жителей. Ещё 42 человека получили ранения, девятерых пострадавших в тяжёлом и среднетяжёлом состоянии доставили в федеральные клиники Москвы. Следственный комитет России официально заявил о причастности украинских военных к этой атаке. По данным ведомства, удар организовали военнослужащие Главного управления разведки Минобороны Украины, представители ВСУ и других вооружённых формирований.
