В Министерстве иностранных дел России заявили, что удар Вооружённых сил Украины по Брянску совпал по времени с сигналами из Вашингтона о надеждах на урегулирование украинского конфликта. В ведомстве подчеркнули, что эта атака неслучайна и происходит на фоне заявлений США о реальной перспективе достижения мира.

«Неслучайно и совпадение по времени этой атаки с сигналами из Вашингтона, в которых выражается надежда на тo, что в переговорах по украинскому урегулированию «наступил переломный момент», а достижение мира вполне реально», — говорится в сообщении.

В российском ведомстве решительно осудили ракетный удар по Брянску. Его назвали сознательно спланированным террористическим актом неонацистского киевского режима. По данным министерства, под прицельный обстрел попал оживлённый деловой квартал в Советском районе города. Там расположены многоквартирные дома, университет, коммерческие предприятия и магазины детских товаров.

В МИД отметили, что всю ответственности за это преступление с жертвами несут западные кураторы Украины. Применение высокотехнологичных западных вооружений невозможно без участия иностранных специалистов. Они обеспечивают их эксплуатацию и целенаведение, а также без предоставления странами НАТО необходимых разведданных.

В министерстве обратили внимание, что использование британских ракетных систем происходит именно сейчас. В это время активизировались политико-дипломатические усилия в трёхстороннем формате Россия — США — Украина. По мнению дипломатов, Лондон и другие западные столицы таким образом пытаются сорвать мирный процесс. Их цель — добиться эскалации боевых действий, прибегая к старой тактике провокаций. В ведомстве добавили, что молчание ООН в связи с этой атакой будет восприниматься как потакание преступной деятельности Владимира Зеленского и его кукловодов.