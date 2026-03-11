«Зарабатывает на кокаин»: Миронов после атаки на Брянск призвал не идти на переговоры с Зеленским

Спецслужбы Великобритании стоят за вчерашним ударом ВСУ по Брянску, считает лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Он выразил соболезнования родным погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим при атаке. Парламентарий считает, что Владимир Зеленский не может сделать ни шагу без Лондона — киевский главарь «наживается себе на кокаин».

Сергей Миронов — об ударе ВСУ по Брянску. Видео © Life.ru

«Должен сказать, что Зеленский вместе со спецслужбами Британии — без них он ничего сделать не может — на следующий день после разговора нашего президента с Дональдом Трампом сделал это. Ему не нужен мир, не нужны переговоры. Ему нужна война», — добавил Миронов.

По словам парламентария, Россия, конечно, может в ответ ударить по Лондону, но не будет — начнётся третья мировая война.

Напомним, вечером 10 марта ВСУ нанесли удар по Брянску с использованием британских ракет Storm Shadow. По последним данным, погибли шесть человек, ещё 42 пострадали. В больницах оказались 29 мирных граждан. Следком установил, что противник использовал для атаки на город не менее восьми ракет.