Украинский чиновник обрадовался ракетному удару ВСУ по жителям Брянска

Руководитель центра при Совете национальной безопасности и обороны Украины по противодействию дезинформации Андрей Коваленко прокомментировал удар ВСУ по Брянску. В своём телеграм-канале чиновник опубликовал сообщение, к которому прикрепил видео с пострадавшим мирным жителем города. На кадрах мужчина сидит на тротуаре на фоне горящих автомобилей. Публикацию Коваленко сопроводил едким комментарием.