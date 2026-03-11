Владимир Путин
11 марта, 12:18

Украинский чиновник обрадовался ракетному удару ВСУ по жителям Брянска

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Руководитель центра при Совете национальной безопасности и обороны Украины по противодействию дезинформации Андрей Коваленко прокомментировал удар ВСУ по Брянску. В своём телеграм-канале чиновник опубликовал сообщение, к которому прикрепил видео с пострадавшим мирным жителем города. На кадрах мужчина сидит на тротуаре на фоне горящих автомобилей. Публикацию Коваленко сопроводил едким комментарием.

«Брянск. Таким должна быть жизнь россиян в их городах», — написал он.

Напомним, что число пострадавших при ракетном ударе ВСУ 10 марта увеличилось до 42 человек, шесть жителей города погибли. Среди пострадавших 29 человек попали в больницу. По данным СК, ВСУ использовали не менее восьми ракет.

Полина Никифорова
