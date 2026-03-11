Военный эксперт назвал удар ВСУ по Брянску сигналом Зеленского Вашингтону

Ракетная атака ВСУ на Брянскую область стала сигналом Киева Вашингтону. Такое заявление сделал военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он квалифицировал обстрел как акт государственного терроризма в отношении России.

По словам эксперта, удар нанесли ракетами Storm Shadow британско-французского производства, пишет NEWS.ru. Их дальность полёта составляет 600 километров, осколочно-фугасная боевая часть весит около 300 килограммов.

Матвийчук предположил, что атака стала личной инициативой Владимира Зеленского. На фоне вовлечённости США в конфликт на Ближнем Востоке глава киевского режима захотел показать Дональду Трампу, что ВСУ могут наносить удары по России без американской поддержки, опираясь на союзников — Великобританию и Францию. Эксперт назвал произошедшее политическим пиаром.