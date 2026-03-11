Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 марта, 11:53

Военный эксперт назвал удар ВСУ по Брянску сигналом Зеленского Вашингтону

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Harker

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Harker

Ракетная атака ВСУ на Брянскую область стала сигналом Киева Вашингтону. Такое заявление сделал военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он квалифицировал обстрел как акт государственного терроризма в отношении России.

По словам эксперта, удар нанесли ракетами Storm Shadow британско-французского производства, пишет NEWS.ru. Их дальность полёта составляет 600 километров, осколочно-фугасная боевая часть весит около 300 килограммов.

Матвийчук предположил, что атака стала личной инициативой Владимира Зеленского. На фоне вовлечённости США в конфликт на Ближнем Востоке глава киевского режима захотел показать Дональду Трампу, что ВСУ могут наносить удары по России без американской поддержки, опираясь на союзников — Великобританию и Францию. Эксперт назвал произошедшее политическим пиаром.

Песков заявил о причастности британских специалистов к удару по Брянску
Песков заявил о причастности британских специалистов к удару по Брянску

Напомним, что число пострадавших при ракетном ударе ВСУ 10 марта увеличилось до 42 человек, шесть жителей города погибли. Среди пострадавших 29 человек попали в больницу. По данным СК, ВСУ использовали не менее восьми ракет.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • ВСУ
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
  • Брянская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar