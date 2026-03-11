Военный эксперт назвал удар ВСУ по Брянску сигналом Зеленского Вашингтону
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Harker
Ракетная атака ВСУ на Брянскую область стала сигналом Киева Вашингтону. Такое заявление сделал военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он квалифицировал обстрел как акт государственного терроризма в отношении России.
По словам эксперта, удар нанесли ракетами Storm Shadow британско-французского производства, пишет NEWS.ru. Их дальность полёта составляет 600 километров, осколочно-фугасная боевая часть весит около 300 килограммов.
Матвийчук предположил, что атака стала личной инициативой Владимира Зеленского. На фоне вовлечённости США в конфликт на Ближнем Востоке глава киевского режима захотел показать Дональду Трампу, что ВСУ могут наносить удары по России без американской поддержки, опираясь на союзников — Великобританию и Францию. Эксперт назвал произошедшее политическим пиаром.
Напомним, что число пострадавших при ракетном ударе ВСУ 10 марта увеличилось до 42 человек, шесть жителей города погибли. Среди пострадавших 29 человек попали в больницу. По данным СК, ВСУ использовали не менее восьми ракет.
