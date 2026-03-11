Песков заявил о причастности британских специалистов к удару по Брянску
Запуск ракет ВСУ в сторону Брянска был невозможен без содействия британских специалистов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, в Кремле считают такую помощь очевидной.
«Очевидно, что запуск этих ракет был невозможен без британских специалистов, мы это хорошо знаем и учитываем», — сказал он.
Песков связал произошедшее с целями спецоперации. По его словам, именно для того, чтобы подобные удары не повторялись, и проводится СВО.
Он подчеркнул, что одной из задач остается «демилитариазция Киева и лишение его возможности нанесения таких варварских ударов».
Напомним, вечером 10 марта ВСУ нанесли удар по Брянску с использованием ракет Storm Shadow. По последним данным, погибли шесть человек, еще 42 пострадали.
Девятерых раненых эвакуировали на лечение в Москву.
