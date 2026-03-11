Песков заявил о причастности британских специалистов к удару по Брянску

Запуск ракет ВСУ в сторону Брянска был невозможен без содействия британских специалистов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле считают такую помощь очевидной.

«Очевидно, что запуск этих ракет был невозможен без британских специалистов, мы это хорошо знаем и учитываем», — сказал он.

Песков связал произошедшее с целями спецоперации. По его словам, именно для того, чтобы подобные удары не повторялись, и проводится СВО.

Он подчеркнул, что одной из задач остается «демилитариазция Киева и лишение его возможности нанесения таких варварских ударов».

Девятерых раненых эвакуировали на лечение в Москву.