Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 марта, 09:35

Песков заявил о причастности британских специалистов к удару по Брянску

Запуск ракет ВСУ в сторону Брянска был невозможен без содействия британских специалистов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле считают такую помощь очевидной.

«Очевидно, что запуск этих ракет был невозможен без британских специалистов, мы это хорошо знаем и учитываем», — сказал он.

Песков связал произошедшее с целями спецоперации. По его словам, именно для того, чтобы подобные удары не повторялись, и проводится СВО.

Он подчеркнул, что одной из задач остается «демилитариазция Киева и лишение его возможности нанесения таких варварских ударов».

«Мощь для этого у России есть»: В Совфеде раскрыли, какие два ответа нужно дать на атаку Брянска
«Мощь для этого у России есть»: В Совфеде раскрыли, какие два ответа нужно дать на атаку Брянска

Напомним, вечером 10 марта ВСУ нанесли удар по Брянску с использованием ракет Storm Shadow. По последним данным, погибли шесть человек, еще 42 пострадали.

Девятерых раненых эвакуировали на лечение в Москву.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
  • Брянская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar