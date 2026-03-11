Владимир Путин
11 марта, 08:45

Следком заявил, что ВСУ использовали не менее восьми ракет для удара по Брянску

Не менее восьми ракет было использовано ВСУ для удара по Брянску вечером 10 марта. Как сообщили в пресс-службе ведомства, возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».

«Также повреждены более 70 объектов инфраструктуры и транспортные средства, в том числе помещения предприятия гражданского назначения», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в ударе приняли участие военнослужащие Главного управления разведки Минобороны Украины. Также замешаны члены иных воинских формирований и представители высшего военного и политического руководства Украины. Целями теракта были устрашение населения и дестабилизация работы местных органов власти.

Напомним, вечером 10 марта ВСУ нанесли по Брянску удар с использованием британских ракет Storm Shadow. Известно о шести жертвах, ещё 42 человека пострадали. Девятерых из них эвакуируют на лечение в Москву. Состояние раненых оценивается по-разному, им оказывается в том числе психологическая помощь.

