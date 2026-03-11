Число погибших при ракетном ударе ВСУ по Брянску увеличилось до 7
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dave Primov
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что число погибших в результате ракетной атаки ВСУ на Брянск 10 марта увеличилось. Теперь речь идёт о семи жертвах, тогда как ранее сообщалось о шести. Эту информацию он озвучил в эфире «Соловьёв Live».
«Сегодня у нас 7 человек погибших, 42 человека — раненые», — сказал губернатор.
Ранее сообщалось, что число пострадавших при ракетном ударе ВСУ 10 марта увеличилось до 42 человек. Среди пострадавших 29 человек попали в больницу. По данным СК, ВСУ использовали не менее восьми ракет.
