11 марта, 13:27

Число погибших при ракетном ударе ВСУ по Брянску увеличилось до 7

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что число погибших в результате ракетной атаки ВСУ на Брянск 10 марта увеличилось. Теперь речь идёт о семи жертвах, тогда как ранее сообщалось о шести. Эту информацию он озвучил в эфире «Соловьёв Live».

«Сегодня у нас 7 человек погибших, 42 человека — раненые», — сказал губернатор.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при ракетном ударе ВСУ 10 марта увеличилось до 42 человек. Среди пострадавших 29 человек попали в больницу. По данным СК, ВСУ использовали не менее восьми ракет.

Наталья Демьянова
