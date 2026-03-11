Владимир Путин
МИД РФ возложил ответственность за удар по Брянску на западных кураторов Киева

Обложка © ТАСС / Александр Казаков

Российское внешнеполитическое ведомство выступило с жёстким заявлением после трагических событий в Брянске. 10 марта по оживлённому кварталу города был нанесен ракетный удар, приведший к гибели мирных жителей.

Под прицельный огонь попал густонаселенный район, где расположены университет, жилые дома, магазины и предприятия. В министерстве подчеркнули, что это нападение стало сознательно спланированной террористической атакой киевского режима.

В Москве убеждены, что использование западного высокотехнологичного оружия невозможно без участия иностранных специалистов. По мнению дипломатов, именно они обеспечивают эксплуатацию техники, осуществляют целеуказание и предоставляют разведданные НАТО.

«Западные кураторы Киева несут всю полноту ответственности за последствия этого удара, повлекшего жертвы среди гражданского населения», — отмечается в официальном комментарии.

В ведомстве решительно осудили действия ВСУ, назвав случившееся очередным чудовищным преступлением против мирного населения нашей страны. Сейчас российская сторона продолжает фиксировать детали произошедшего.

В Москву эвакуируют девять пострадавших при ракетной атаке ВСУ в Брянске
Напомним, что число пострадавших при ракетном ударе ВСУ 10 марта увеличилось до 42 человек, шесть жителей города погибли. Среди пострадавших 29 человек попали в больницу. По данным СК, ВСУ использовали не менее восьми ракет.

