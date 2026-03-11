МИД РФ возложил ответственность за удар по Брянску на западных кураторов Киева
Обложка © ТАСС / Александр Казаков
Российское внешнеполитическое ведомство выступило с жёстким заявлением после трагических событий в Брянске. 10 марта по оживлённому кварталу города был нанесен ракетный удар, приведший к гибели мирных жителей.
Под прицельный огонь попал густонаселенный район, где расположены университет, жилые дома, магазины и предприятия. В министерстве подчеркнули, что это нападение стало сознательно спланированной террористической атакой киевского режима.
В Москве убеждены, что использование западного высокотехнологичного оружия невозможно без участия иностранных специалистов. По мнению дипломатов, именно они обеспечивают эксплуатацию техники, осуществляют целеуказание и предоставляют разведданные НАТО.
«Западные кураторы Киева несут всю полноту ответственности за последствия этого удара, повлекшего жертвы среди гражданского населения», — отмечается в официальном комментарии.
В ведомстве решительно осудили действия ВСУ, назвав случившееся очередным чудовищным преступлением против мирного населения нашей страны. Сейчас российская сторона продолжает фиксировать детали произошедшего.
Напомним, что число пострадавших при ракетном ударе ВСУ 10 марта увеличилось до 42 человек, шесть жителей города погибли. Среди пострадавших 29 человек попали в больницу. По данным СК, ВСУ использовали не менее восьми ракет.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.