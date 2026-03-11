«Улов» за шесть часов: ПВО перехватила 53 дрона ВСУ над Чёрным морем и регионами России
Дежурные средства ПВО за шесть часов нейтрализовали 53 украинских беспилотника самолётного типа на российскими регионами. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
Как уточнили в ведомстве, наибольшее количество БПЛА (21) было перехвачено над Республикой Крым. Также беспилотники были сбиты над Краснодарским краем (9), Белгородской областью (8), акваторией Чёрного моря (7), Курской областью (6) и Воронежской областью (2). Все цели были уничтожены в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени.
Ранее мэр Сочи Андрей Прошунин обратился к жителям и гостям города на фоне продолжающейся атаки беспилотников. Градоначальник призвал сохранять спокойствие и строго соблюдать меры безопасности.
