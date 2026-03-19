Песков: ВС РФ принимают меры для защиты газопроводов в Чёрном море от атак ВСУ

Армия России принимает меры для нейтрализации угрозы беспилотников, которые представляют опасность для энергетической инфраструктуры в акватории Чёрного моря. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, атаки беспилотников по объектам, связанным с газовыми потоками, фиксировались на прошлой неделе и продолжились накануне. Он отметил, что интенсивность таких действий возросла. Песков указал, что удары приходятся по компрессорным станциям, обеспечивающим работу «Голубого» и «Турецкого» потоков. Эти объекты играют важную роль в транспортировке газа.

«Наши военные делают всё, что возможно, для того чтобы купировать эту угрозу, но это угроза для критической инфраструктуры, это угроза для международных энергетических маршрутов», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее «Газпром» заявил о резкой эскалации атак на объекты, обеспечивающие экспорт российского газа в южном направлении. Под ударом оказались ключевые узлы газотранспортной системы, обслуживающие экспортные магистрали «Турецкий поток» и «Голубой поток».