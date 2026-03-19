Охота на «Турецкий поток»: ВСУ вновь пытались взорвать газовую инфраструктуру России

Холдинг «Газпром» заявил о резкой эскалации атак на объекты, обеспечивающие экспорт российского газа в южном направлении. Под ударом оказались ключевые узлы газотранспортной системы, обслуживающие экспортные магистрали «Турецкий поток» и «Голубой поток».

Согласно официальному сообщению компании, российская инфраструктура подверглась серии налетов беспилотных летательных аппаратов. Основной целью атакующих стала компрессорная станция «Русская» — по ней зафиксированы попытки удара 22 беспилотниками. Кроме того, нападениям подверглись станции «Казачья» (3 БПЛА) и «Береговая» (1 БПЛА).

В «Газпроме» подчеркивают, что благодаря работе систем противовоздушной обороны и ведомственной охраны попытки нанесения ущерба критически важным объектам были пресечены. Инфраструктура продолжает функционировать в штатном режиме, поставки газа осуществляются в соответствии с плановыми показателями.

Ситуация свидетельствует о продолжающихся попытках украинских сил нанести урон стратегической энергетической инфраструктуре России, отвечающей за международные обязательства по поставкам газа в Турцию и страны Южной Европы.

На газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток» уже ранее неоднократно совершались атаки. По данным «Газпрома» и Минобороны РФ, с конца февраля 2026 года объекты, обеспечивающие экспорт газа по этим направлениям, подвергались систематическим ударам беспилотниками. Только за две недели (с 24 февраля по 11 марта 2026 года) зафиксировано 12 атак на ключевые компрессорные станции: «Русская» (обеспечивает «Турецкий поток»), «Береговая» и «Казачья» (связаны с «Голубым потоком» и «Турецким потоком»).