ВС РФ сорвали попытку атаки на ключевой узел «Турецкого потока» — станцию «Русская» на Кубани

Минобороны РФ сообщило о пресечении попытки удара по компрессорной станции «Русская» в Краснодарском крае. Объект является ключевым узлом, обеспечивающим транспортировку топлива по газопроводу «Турецкий поток».

Инцидент произошел в ночь на 12 марта. Как уточнили в оборонном ведомстве, киевский режим направил ударные дроны самолетного типа в район населенного пункта Гай-Кодзор.

В течение нескольких часов, с 03:55 до 06:45 по московскому времени, расчеты ПВО и подразделения радиоэлектронной борьбы перехватили и ликвидировали 10 воздушных целей.

В министерстве подчеркнули, что атака была совершена «в целях прекращения поставки газа европейским потребителям».

Несмотря на массированный налет, российским военнослужащим удалось предотвратить повреждения инфраструктуры. В ведомстве добавили, что «ущерба обороняемому объекту не допущено».

На данный момент станция продолжает функционировать в штатном режиме.

Напомним, что и прошлой ночью Украина атаковала компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, обеспечивающую работу газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток». Накануне удары пришлись по станциям «Береговая» и «Казачья». В Минобороны России заявили, что Киев целенаправленно пытается остановить поставки газа европейским потребителям. В «Газпроме» подсчитали: с 24 февраля по объектам двух трубопроводных систем нанесено уже 12 ударов.