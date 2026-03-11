Владимир Путин
11 марта, 14:48

Минобороны: Украина ударом по станции «Русская» хотела сорвать поставки газа в ЕС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fotokaleinar

Киевский режим намеревался сорвать поставки газа в Европу с помощью удара по компрессорной станции «Русская», заявило Минобороны России. ВСУ использовали ударные беспилотники самолётного типа.

«Киевский режим <...> предпринял очередную атаку <...> по инфраструктуре компрессорной станции «Русская» в населенном пункте Гай-Кодзор (Краснодарский край), обеспечивающей подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток», — говорится в сообщении.

Напомним, ВСУ атаковали компрессорную станцию «Русская», являющейся важной частью в системе транспортировки газа. Точной информации о последствиях не поступало. В «Газпроме» подчёркивали, что Киев далеко не первый раз выбирает целью объекты холдинга.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Матвей Константинов
