Минобороны: Украина ударом по станции «Русская» хотела сорвать поставки газа в ЕС
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fotokaleinar
Киевский режим намеревался сорвать поставки газа в Европу с помощью удара по компрессорной станции «Русская», заявило Минобороны России. ВСУ использовали ударные беспилотники самолётного типа.
«Киевский режим <...> предпринял очередную атаку <...> по инфраструктуре компрессорной станции «Русская» в населенном пункте Гай-Кодзор (Краснодарский край), обеспечивающей подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток», — говорится в сообщении.
Напомним, ВСУ атаковали компрессорную станцию «Русская», являющейся важной частью в системе транспортировки газа. Точной информации о последствиях не поступало. В «Газпроме» подчёркивали, что Киев далеко не первый раз выбирает целью объекты холдинга.
