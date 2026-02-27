Российские спецслужбы зафиксировали подготовку Киева к диверсиям на трубопроводах в Чёрном море, и в том, что акции будут проведены при поддержке западных спецслужб, сомневаться не стоит. Таким мнением с «Газетой.ru» поделился член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«История будет такая же, как и с «Северными потоками». Там явно поработали профессионалы, а без западных спецслужб Киев этого сделать бы не смог. Так что я уверен, что и с диверсиями в Чёрном море Запад также поможет Украине», — сказал депутат.

Колесник предположил, что подрывы «Турецкого потока» и «Голубого потока» могут быть выгодны западным странам для создания хаоса в Турции, которая более лояльна к России. По его словам, в республике более или менее лояльно люди относятся к России, а без газа Турция погрузится в хаос. Депутат выразил надежду, что турецкие спецслужбы не пропустят мимо предупреждения Москвы.