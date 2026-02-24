Путин получил доклад о подготовке подрыва «Турецкого» и «Голубого» потоков
Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ заявил, что российские спецслужбы получили оперативную информацию о возможных попытках подрыва газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток», проходящих по дну Чёрного моря. По словам главы государства, эти данные уже поступают в СМИ.
«Сейчас вот информация наша оперативная идёт в СМИ. Речь идёт о возможном взрыве газовых наших систем по дну Чёрного моря. Это так называемый «Турецкий поток» и «Голубой поток». Никак успокоиться не могут», — сказал Путин.
Ранее Путин на заседании коллегии ФСБ заявил, что противник, не сумев нанести России стратегическое поражение на поле боя, сменил тактику и перешёл к террору. По его словам, это выражается в обстрелах мирных городов, подрывах объектов инфраструктуры, а также в попытках убийств чиновников и военнослужащих.
