24 февраля, 13:33

Путин: Враг перешёл к террору, не сумев победить РФ на поле боя

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ заявил, что противник, не сумев нанести России стратегическое поражение на поле боя, сменил тактику и перешёл к террору. По его словам, это проявляется в обстрелах городов, диверсиях на инфраструктуре и покушениях на представителей власти и военных.

«Не удалось нанести стратегическое поражение России на поле боя, поэтому противник делает ставку на индивидуальный и массовый террор. Здесь и обстрелы городов, и диверсии на инфраструктуре, и покушение на представителей государственных и военных властей», — сказал российский лидер.

Москвичи несут цветы к месту гибели полицейского при взрыве у Савёловского вокзала
Москвичи несут цветы к месту гибели полицейского при взрыве у Савёловского вокзала

Напомним, что взрыв у Савёловского вокзала произошёл в ночь на 24 февраля. К припаркованной машине ДПС подошёл неизвестный, после чего произошёл взрыв. Погиб один полицейский, ещё двое ранены. Сам злоумышленник умер на месте. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Александра Мышляева
