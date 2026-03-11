Сегодня была совершена атака на компрессорную станцию «Русская» с использованием средств воздушного нападения. Об инциденте официально заявили представители «Газпрома».

На данный момент последствия случившегося уточняются. Стоит отметить, что данный объект является важным звеном в системе транспортировки природного газа.

В компании подчеркнули, что это далеко не первый подобный случай. Начиная с 24 февраля, энергетические объекты холдинга, расположенные в южных регионах страны, подвергались агрессивным действиям уже 12 раз.

Несмотря на регулярные попытки нанести ущерб, все атаки на критически важную инфраструктуру газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» были успешно отражены. Системы защиты справляются со своими задачами.

Службы безопасности продолжают нести службу в усиленном режиме. Специалисты проводят проверку оборудования, чтобы убедиться в стабильности работы газотранспортной системы.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что украинские власти рассматривают возможность атак на газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток». По его словам, речь идёт о действиях против энергетической инфраструктуры.