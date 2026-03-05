Лавров заявил о планах Киева атаковать «Турецкий поток» и «Голубой поток»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что украинские власти рассматривают возможность атак на газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток». По его словам, речь идёт о действиях против энергетической инфраструктуры.

«Здесь много примеров, которые характеризуют террористическую сущность киевского режима дополнительно. <...> Как планируется — президент [РФ Владимир Путин] об этом вчера говорил ещё раз — подорвать «Турецкий поток», «Голубой поток», — заявил Лавров в ходе посольского круглого стола по вопросу украинского урегулирования.

Лавров отметил, что подобные шаги, по мнению Москвы, демонстрируют «террористическую сущность киевского режима». Он добавил, что речь идёт о попытках нанести ущерб объектам, влияющим на работу мировой экономики.

«Голубой поток» — это российско-турецкий газопровод, проложенный по дну Черного моря. Он был запущен в 2003 году для поставок российского газа напрямую в Турцию, минуя третьи страны (такие как Украина и Болгария). Мощность газопровода составляет 16 миллиардов кубометров газа в год, и он стал первым крупным проектом, продемонстрировавшим возможность эффективной укладки глубоководных трубопроводов в Чёрном море.

«Турецкий поток» — более поздний проект, введённый в эксплуатацию в 2020 году. Он также проходит по дну Чёрного моря, но состоит из двух ниток: одна предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для транзита газа в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Суммарная мощность двух ниток — 31,5 миллиарда кубометров. Этот проект частично заменил транзит газа через Украину и укрепил роль Турции как регионального газового хаба.

Напомним, что в конце февраля российские спецслужбы зафиксировали подготовку Киева к диверсиям на трубопроводах в Чёрном море. Подрывы «Турецкого потока» и «Голубого потока» могут быть выгодны западным странам для создания хаоса в лояльной к России Турции.