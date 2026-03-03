Владимир Путин
Регион
3 марта, 15:19

Дмитриев: Фон дер Ляйен и Каллас скоро будут своими руками восстанавливать «Северный поток – 2»

Обложка © Life.ru

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что на фоне резкого роста цен на газ в Европе председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен и глава евродипломатии Кая Каллас вскоре будут своими руками восстанавливать «Северный поток – 2».

«Цены на газ в Европе выросли на 97% за неделю. Цены будут намного выше. Если у вас есть вопросы, спросите Урсулу, Каю и других русофобски настроенных политиков. Скоро они начнут своими руками перестраивать «Северный поток — 2»», — написал он в соцсети X.

Ранее Дмитриев указал на «‎серьёзный сдвиг» в позиции Европы по энергетике на фоне эскалации конфликта в Иране и начавшихся после неё проблем с поставками нефти и газа. Ещё вчера баррель Brent впервые с июня 2025 года поднялся выше 80 долларов, достигнув $80,03. Сейчас он торгуется уже по $84. Золото выросло на 1,8% (до $5334 за унцию), серебро — почти на 3%. Цены на газ в Европе подскочили на фоне заявлений КСИР о перекрытии Ормузского пролива до $700 за 1 тысячу куб. метров.

