В Кремле осудили попытки Киева атаковать газовые объекты, назвав их безответственными и опасными в условиях мирового энергетического кризиса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что подобные действия обнажают истинную сущность киевского режима.

«Новости о попытках нанести удары дронами по компрессорной станции «Русская», которая обеспечивает на берегу работу «Турецкого потока», и компрессорной станции «Береговая», которая обеспечивает на берегу работу «Голубого потока», — это очень тревожная информация», — сказал представитель Кремля журналистам.

Он отметил, что действия киевского режима выглядят особенно безответственными, учитывая нарастающий глобальный энергетический кризис. По мнению представителя Кремля, это лишь подтверждает истинную природу киевского руководства.

Напомним, что Украина сегодня ночью атаковала компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, а накануне — станции «Береговая» и «Казачья», которые обеспечивают работу газопроводов «Турецкого потока» и «Голубого потока». В Минобороны России обвинили Киев в попытках «остановить поставки газа европейским потребителям. «Газпром» заявляет, что по компрессорным станциям двух «потоков» было 12 ударов с 24 февраля, но утверждается, что все атаки отражены.