11 марта, 15:13

Кремль назвал попытки ВСУ ударить по станциям «Русская» и «Береговая» безответственными

Обложка © Life.ru

В Кремле осудили попытки Киева атаковать газовые объекты, назвав их безответственными и опасными в условиях мирового энергетического кризиса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что подобные действия обнажают истинную сущность киевского режима.

«Новости о попытках нанести удары дронами по компрессорной станции «Русская», которая обеспечивает на берегу работу «Турецкого потока», и компрессорной станции «Береговая», которая обеспечивает на берегу работу «Голубого потока», — это очень тревожная информация», — сказал представитель Кремля журналистам.

Он отметил, что действия киевского режима выглядят особенно безответственными, учитывая нарастающий глобальный энергетический кризис. По мнению представителя Кремля, это лишь подтверждает истинную природу киевского руководства.

Минобороны: Возле станции «Русская» сбили 10 украинских БПЛА

Напомним, что Украина сегодня ночью атаковала компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, а накануне — станции «Береговая» и «Казачья», которые обеспечивают работу газопроводов «Турецкого потока» и «Голубого потока». В Минобороны России обвинили Киев в попытках «остановить поставки газа европейским потребителям. «Газпром» заявляет, что по компрессорным станциям двух «потоков» было 12 ударов с 24 февраля, но утверждается, что все атаки отражены.

Наталья Демьянова
