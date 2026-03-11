Владимир Путин
11 марта, 14:58

Минобороны: Возле станции «Русская» сбили 10 украинских БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Для атаки на объекты компрессорной станции «Русская» в Краснодарском крае украинская сторона задействовала 10 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Такие данные приводят в Минобороны России.

Противник начал налёт вечером 10 марта и продолжил его в течение следующих суток. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили девять дронов: четыре из них сбили зенитные ракетные войска, два перехватила истребительная авиация, и ещё три поразили расчёты мобильных огневых групп. Один из сбитых беспилотников ликвидировали днём 11 марта в 15:58 прямо над компрессорной станцией.

«Газпром» сообщил о 12 попытках атак на газовую инфраструктуру за две недели
Напомним, что о случившимся сообщили представители «Газпрома». В компании уточняют последствия, отмечая, что этот объект является важным звеном в системе транспортировки природного газа. В холдинге подчеркнули, что с 24 февраля это уже 12 случай агрессивных действий в отношении энергетических объектов компании, расположенных в южных регионах страны. В настоящее время службы безопасности несут службу в усиленном режиме.

Юлия Сафиулина
  • Новости
  • ВСУ
  • Минобороны РФ
  • Происшествия
  • Краснодарский край
