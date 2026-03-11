«Газпром» сообщил о 12 попытках атак на газовую инфраструктуру за две недели

За последние 14 дней энергетические объекты «Газпрома» на юге страны столкнулись с двенадцатью нападениями. Целями диверсий стали ключевые площадки, отвечающие за бесперебойный экспорт газа в Турцию через магистрали «Турецкий поток» и «Голубой поток».

Очередным эпизодом противостояния стала попытка поражения компрессорной станции «Русская». Ранее аналогичные угрозы были зафиксированы в отношении станций «Береговая» и «Казачья».

В компании подчеркивают, что все инциденты были успешно купированы. Оборудование и технологические узлы серьезных повреждений не получили, угрозы для работоспособности газотранспортной системы нет.

«Эти объекты относятся к критически важной энергетической инфраструктуре и обеспечивают надежность экспортных поставок газа по газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток». Все атаки отражены», — отметили в пресс-службе холдинга.

Ситуация находится под контролем профильных ведомств. Охрана периметра стратегических активов усилена, специалисты проводят мониторинг состояния оборудования для обеспечения безопасности дальнейшей эксплуатации.