Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 марта, 14:25

«Газпром» сообщил о 12 попытках атак на газовую инфраструктуру за две недели

Обложка © GigaChat

Обложка © GigaChat

За последние 14 дней энергетические объекты «Газпрома» на юге страны столкнулись с двенадцатью нападениями. Целями диверсий стали ключевые площадки, отвечающие за бесперебойный экспорт газа в Турцию через магистрали «Турецкий поток» и «Голубой поток».

Очередным эпизодом противостояния стала попытка поражения компрессорной станции «Русская». Ранее аналогичные угрозы были зафиксированы в отношении станций «Береговая» и «Казачья».

В компании подчеркивают, что все инциденты были успешно купированы. Оборудование и технологические узлы серьезных повреждений не получили, угрозы для работоспособности газотранспортной системы нет.

«Эти объекты относятся к критически важной энергетической инфраструктуре и обеспечивают надежность экспортных поставок газа по газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток». Все атаки отражены», — отметили в пресс-службе холдинга.

Ситуация находится под контролем профильных ведомств. Охрана периметра стратегических активов усилена, специалисты проводят мониторинг состояния оборудования для обеспечения безопасности дальнейшей эксплуатации.

В Госдуме заявили, что Запад поможет Киеву подорвать «Турецкий» и «Голубой» потоки
В Госдуме заявили, что Запад поможет Киеву подорвать «Турецкий» и «Голубой» потоки

Напомним, ранее президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ заявил, что российские спецслужбы получили оперативную информацию о возможных попытках подрыва газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток», проходящих по дну Чёрного моря. По словам главы государства, эти данные уже поступают в СМИ. В Кремле отметили, что дипломатические каналы задействованы для предупреждения партнёров о существующих рисках.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Газпром
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar