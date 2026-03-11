«Газпром» сообщил о 12 попытках атак на газовую инфраструктуру за две недели
Обложка © GigaChat
За последние 14 дней энергетические объекты «Газпрома» на юге страны столкнулись с двенадцатью нападениями. Целями диверсий стали ключевые площадки, отвечающие за бесперебойный экспорт газа в Турцию через магистрали «Турецкий поток» и «Голубой поток».
Очередным эпизодом противостояния стала попытка поражения компрессорной станции «Русская». Ранее аналогичные угрозы были зафиксированы в отношении станций «Береговая» и «Казачья».
В компании подчеркивают, что все инциденты были успешно купированы. Оборудование и технологические узлы серьезных повреждений не получили, угрозы для работоспособности газотранспортной системы нет.
«Эти объекты относятся к критически важной энергетической инфраструктуре и обеспечивают надежность экспортных поставок газа по газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток». Все атаки отражены», — отметили в пресс-службе холдинга.
Ситуация находится под контролем профильных ведомств. Охрана периметра стратегических активов усилена, специалисты проводят мониторинг состояния оборудования для обеспечения безопасности дальнейшей эксплуатации.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ заявил, что российские спецслужбы получили оперативную информацию о возможных попытках подрыва газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток», проходящих по дну Чёрного моря. По словам главы государства, эти данные уже поступают в СМИ. В Кремле отметили, что дипломатические каналы задействованы для предупреждения партнёров о существующих рисках.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.