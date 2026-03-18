Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник раскритиковал заявления советника министра обороны Украины Сергея Бескрестнова о намерении Киева контролировать максимальную площадь акватории Чёрного моря. В беседе с «Лентой.ру» парламентарий назвал эти планы нереалистичными.

«Что он имеет в виду, говоря о большей части? Что он Турцию будет контролировать, Болгарию, Румынию, которые там, в акватории Чёрного моря, находятся?» — задался вопросом депутат, напомнив, что эти страны являются членами НАТО.

Колесник подчеркнул, что в настоящий момент акватория Чёрного моря полностью контролируется Россией, а украинские порты, включая Одессу и Николаев, разгромлены и восстановить их не дадут. Он также указал на подготовленность российской береговой ракетно-артиллерийской инфраструктуры, позволяющей «простреливать всё море вдоль и поперёк».

Отвечая на возможные ожидания Киева от поставок кораблей странами НАТО, депутат отметил, что у самого Евросоюза их не хватает, а строительство новых занимает 5–7 лет.

«Это всё фантазии, желание выдать желаемое за действительное и опять, как всегда, громко заявить о себе», — резюмировал Колесник, добавив, что Россия не даст перехватить контроль над акваторией.

Ранее сообщалось, что Украина рискует потерять оставшиеся территории Донбасса, и этого сценария уже не избежать. К такому выводу приходят на фоне критических потерь в рядах ВСУ, которые сейчас восполнить практически некем. В сложившихся условиях киевским властям следует задуматься о скорейшем прекращении боевых действий.