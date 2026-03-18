На Украине заявили о своих планах на Чёрное море

Украина намерена взять под контроль максимальную площадь Чёрного моря в 2026–2027 годах. Об этом заявил советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов (позывной Флеш) в своих социальных сетях.

Он признал, что Незалежная не обладает большим флотом, и ещё пять лет назад подобные амбиции вызвали бы лишь усмешку. Однако ситуация кардинально изменилась с приходом «эпохи беспилотников».

«Но время изменилось. Наступила эпоха беспилотных надводных и подводных катеров. Беспилотных летающих дронов различного типа. К этому добавляются современные технологии РЭР (радиоэлектронной разведки, — Прим. Life.ru) и РЛС (радиолокационных станций, — Прим. Life.ru)», — отметил Бескрестнов.

Советник министра уверен, что Украина способна «удивить многих», и в будущем противники будут бояться выводить свои корабли в открытое море.

