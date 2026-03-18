«Недобрые предчувствия»: Зеленский объяснил, почему Запад забывает про Украину

Владимир Зеленский выразил опасения относительно последствий эскалации на Ближнем Востоке для своей страны. По словам главаря киевского режима, глобальные геополитические потрясения в этом регионе негативно влияют на поддержку Киева.

В интервью британской медиакорпорации ВВС он признался, что внимание американского руководства сейчас сместилось с восточноевропейского фронта на ближневосточный.

«У меня очень недобрые предчувствия о воздействии этой войны на ситуацию в Украине», — заявил Зеленский.

По мнению политика, переключение повестки Вашингтона стало причиной задержек в международном диалоге. Многие дипломатические переговоры, включая трехсторонние встречи, систематически откладываются на неопределенный срок.

«А причина одна — война в Иране», — прямо подчеркнул он. Эта ситуация, по его убеждению, создаёт риски для стабильности поставок помощи и сохранения интереса союзников к украинскому кризису.

Дальнейшее развитие событий зависит от того, насколько долго Вашингтон сможет поддерживать баланс в распределении своих внешнеполитических ресурсов. Пока же Киев сталкивается с замедлением привычного ритма взаимодействия с западными партнёрами.