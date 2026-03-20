Новости СВО. ВС РФ освободили Павловку и Фёдоровку, ВСУ попали в огневой мешок под Терновым, Киеву перекрывают оружейный вентиль, 20 марта Оглавление Курская область: расстрелы в Сопыче Донецкая Народная Республика: освобождены Фёдоровка Вторая и Павловка Запорожская область: ВС РФ приближаются к Запорожью Карта СВО на 20 марта 2026 года США недосчитались снарядов из-за Украины Российские войска наступают в ДНР и Сумской области, до Запорожья осталось 12 километров, Вашингтон недосчитался снарядов на Ближнем Востоке из-за Украины — дайджест Life.ru. 19 марта, 21:07 Армия России освободила сёла у Дружковки и Славянска. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Курская область: расстрелы в Сопыче

Российские войска отодвигают ВСУ от Курской области. В Глуховском районе Сумской области накрыт личный состав 114-й бригады Территориальной обороны. Киев планировал направить боевиков по направлению к занятому ВС РФ селу Сопычь.

Вскрылись факты убийства мирных жителей Сопыча. Приказ украинским карателям отдал командир батальона 104-й бригады Теробороны Велиш Вельдар Шукурджиев оглы. Известно, что до 2015 года он проживал в Крыму, а потом переехал на Украину. Принимал участие в так называемой антитеррористической операции в Донбассе.

В Краснопольский район Сумщины прибыли заградительные отряды, составленные из боевиков 253-го полка. Им поставлена задача остановить бегство теробороновцев из 119-й бригады.

Наши войска за сутки ликвидировали свыше 90 человек, а также уничтожили гаубицы «Богдана-Б» и М-101, пикапы, квадроциклы, грузовики и БПЛА.

Донецкая Народная Республика: освобождены Фёдоровка Вторая и Павловка

ВС РФ взяли в ДНР под контроль Фёдоровку Вторую и Павловку. Павловка находится на трассе между Родинским и Дружковкой. До последней штурмовикам осталось около 12 километров. Освобождение Фёдоровки Второй приблизило наши войска к Славянску и Краматорску.

— Группировка «Юг» расширяет зону контроля на подступах к славянско-краматорской агломерации. Ближайшими целями на этом участке фронта могут стать Рай-Александровка и Николаевка, — считает военный корреспондент Александр Коц.

Продолжаются бои в Красном Лимане. В район этого населённого пункта Киев перебросил элиту – 8-й полк Сил специальных операций. Нашим войскам удалось ликвидировать сержанта этого подразделения Антона Желтобруха. Он командовал диверсионно-разведывательной группой.

— 8-й полк ССО Украины, натренированный американскими и немецкими инструкторами, — одно из наиболее подготовленных воинских соединений киевского режима. Этот карательный, как его прозвали в Донбассе, полк спецназначения участвует в боях с 2014 года, — рассказал Поддубный.

Российские артиллеристы отработали по пункту управления БПЛА и опорнику в ДНР. Видео © Telegram / mod_russia

Запорожская область: ВС РФ приближаются к Запорожью

Армия России развивает наступление в Запорожской области. Военный корреспондент Павел Кукушкин сообщил о продвижении подразделений группировок «Днепр» и «Восток».

— Есть успехи в зоне ответственности группировки «Восток»: районах населённых пунктов Воздвижевка, Верхняя Терса и Гуляйпольское. В огневом мешке оказались штурмовые подразделения ВСУ в районе Тернового и Берёзового, где Сырский ранее рапортовал о якобы успешном контрнатсупе ВСУ и «освобождении» территории всей Днепропетровской области, — отметил Кукушкин.

«Днепр» зачищает Веселянку. От этого села менее 15 километров до Запорожья.

США недосчитались снарядов из-за Украины

Министр войны США Пит Хегсет раскритиковал администрацию Джо Байдена за выделение вооружения Украине. Похоже, что война на Ближнем Востоке опустошает склады Пентагона.

— Каждый раз, когда мы оглядываемся назад и рассматриваем любую проблему, с которой сталкиваемся, всё сводится к одному: это было отправлено Украине, — заявил Хегсет.

Чиновник отметил, что лучше боеприпасы использовать в интересах американских войск. Такое заявление может быть связано с нежеланием Вашингтона тратить свои ресурсы на Украину в условиях, когда они требуются против Ирана, а значит, поставки боеприпасов в ВСУ могут быть завёрнуты.

Авторы Даниил Черных