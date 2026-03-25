В Западной Украине началась паника после дневной атаки ВС РФ

Массированная атака российских ударных дронов, которая продолжалась почти сутки, стала потрясением для жителей Западной Украины. Как пишет сайт MK.Ru, привыкшие злорадствовать в соцсетях по поводу атак украинских беспилотников на регионы РФ «западенцы» увидели 24 марта пикирующие российские дроны.

Взрывы во вторник звучали в центре Львова, Винницы, Ивано-Франковска, Тернополя. Удары по целям в этот раз наносили в дневное время.

Запаниковали не только жители. Мэр Львова Андрей Садовой спросил у Киева, почему при регулярных перечислениях Львовской области на ПВО и дроны-перехватчики российские «Герани» беспрепятственно достигают западных регионов и бьют по целям днём.

За минувшую неделю ВС России нанесли один массированный и шесть групповых ударов по целям на Украине. Помимо прочего, поражены предприятия военно-промышленного комплекса, объекты топливно-энергетической, транспортной и аэродромной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ.