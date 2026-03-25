Советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что американский лидер Дональд Трамп ответит перед избирателями за отказ закупать украинские дроны. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала «И Грянул Грэм».

Подоляк отметил, что Киев предлагает свои разработки США и странам Ближнего Востока. Он подчеркнул, что украинская сторона якобы обладает опытом и готовыми решениями в сфере противодействия беспилотникам.

«Украина предлагала готовые решения, мы их не взяли, чтобы что? Чтобы увеличить цену войны для наших партнёров или цену жизни для наших сограждан? Ну, это хорошие вопросы, которые на внутреннем рынке можно задавать», — сказал Подоляк.

По его словам, отказ Вашингтона от этих предложений может вызвать вопросы внутри самих Соединённых Штатов. Он указал, что речь идёт о защите военных баз и союзников от иранских дронов.

Ранее французский политик Флориан Филиппо раскритиковал действия Владимира Зеленского на фоне ситуации на Ближнем Востоке. Он заявил, что вмешательство Киева в этот конфликт может иметь серьёзные последствия. По его оценке, подобная политика способна осложнить отношения Украины с европейскими странами. Он также указал на нарастающее напряжение внутри ЕС. Филиппо связал происходящее с энергетическими проблемами в Европе. Он отметил, что регион уже сталкивается с последствиями нестабильности на Ближнем Востоке.