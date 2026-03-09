Владимир Путин
9 марта, 05:06

Во Франции Зеленского назвали политическим трупом из-за Ближнего Востока

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что вмешательство Владимира Зеленского в конфликт на Ближнем Востоке стало для него фатальным. В эфире YouTube-канала политик назвал украинского лидера «политическим трупом», который проиграл свою войну и теперь отчаянно пытается получить выгоду из чужой.

По мнению Филиппо, такие действия граничат с безумием и лишь осложнят отношения Киева с европейскими союзниками. Он также напомнил, что Европа и без того страдает от энергетического кризиса, спровоцированного ближневосточной эскалацией.

Зеленский раскритиковал ЕС за задержку санкций и помощи Украине

Ранее ирландский публицист Чей Боуз иронично высказался о готовности Киева помогать США с иранскими дронами. Он сравнил экс-комедианта с должником, который не вернул взятые в долг деньги, а при случайной встрече предлагает кредитору купить пиво.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Артём Гапоненко
