В Госдуме заявили о назревших ударах по производствам оружия для ВСУ в Европе

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру» заявил, что заводы и предприятия Евросоюза, производящие беспилотники и другую технику для Вооружённых сил Украины, должны быть уничтожены. Так парламентарий прокомментировал самую массированную атаку ВСУ за минувший год.

«Я думаю, что давно назрела ситуация. Страны Евросоюза являются тылом. Там находятся предприятия, которые делают беспилотники и любые виды вооружения [для ВСУ]. Они уже давно должны быть по всем правилам уничтожены. Не важно, на какой территории они находятся. Это облегчит наступление нашим войскам», — заявил Колесник.

Депутат напомнил, что одна из ключевых задач боевых действий — лишить противника вооружения. Он подчеркнул, что речь идёт о производствах, продукция которых применяется против российских войск и городов. Колесник отметил, что данными боеприпасами осуществляются террористические акты на территории России. Также депутат добавил, что возмездие неминуемо.

Напомним, силы ПВО России отбили самую массированную атаку дронов ВСУ за год. Средства противовоздушной обороны уничтожили почти 400 беспилотников над 14 регионами РФ в ночь на 25 марта. Дроны сбивали на Брянской, Смоленской, Курской, Белгородской, Ленинградской областями и другими регионами.