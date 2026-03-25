Российская ПВО отбила самую массированную атаку дронов ВСУ за год

Атака беспилотников ВСУ на российские регионы в ночь с 24 на 25 марта стала самой массированной за последний год. Средства противовоздушной обороны уничтожили почти 400 беспилотников над 14 регионами России.

Дроны сбивали на Брянской, Смоленской, Курской, Белгородской, Ленинградской областями и другими регионами.

Похожие масштабы ранее фиксировались весной прошлого года. Так, в конце мая Минобороны сообщало о 296 сбитых беспилотниках за одну ночь.

Ранее сообщалось, что подразделения Южной группировки войск за последние сутки нанесли удары по позициям Вооружённых сил Украины с применением беспилотных систем. Действия носили комплексный характер и были направлены на поражение различных элементов инфраструктуры противника.