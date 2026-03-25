В Кронштадте повреждены дома и автомобили после атаки БПЛА

В Кронштадте зафиксированы последствия налета беспилотников. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подтвердил, что над городом сработали системы противовоздушной обороны.

Удар был купирован, однако инцидент не обошелся без последствий для гражданской инфраструктуры. В результате падения обломков или взрывной волны пострадало остекление в ряде жилых строений.

Также зафиксирован ущерб, нанесенный припаркованным во дворах автомобилям. По словам главы региона, специалисты экстренных служб уже приступили к оценке ситуации.

«Сегодня в Кронштадте силами ПВО отражена атака БПЛА. Частичные повреждения получило остекление нескольких жилых домов и автомобилей», — уточнил градоначальник.

В настоящее время на месте происшествия работают профильные ведомства. О пострадавших среди мирного населения информации пока не поступало.