Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

25 марта, 02:19

В Ленобласти в порту Усть-Луга ликвидируют возгорание

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Ленинградской области ликвидируют пожар, возникший в результате атаки украинских беспилотников. Системы противовоздушной обороны сбили 33 дрона. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

«На Ленобластью средствами ПВО и РЭБ уничтожено 33 БПЛА. Ликвидируется возгорание в порту Усть-Луга. По предварительным данным пострадавших нет. Боевая работа продолжается», — говорится в сообщении.

Расчёты ПВО сбили украинский беспилотник, летевший на Москву
Расчёты ПВО сбили украинский беспилотник, летевший на Москву

Ранее Life.ru писал, что общее количество уничтоженных над Ленинградской областью БПЛА достигло 17. над регионом в эти минуты активно работает ПВО, местные жители сообщают о взрывах и вспышках в небе. В местном аэропорту есть отмены рейсов в Москву, Стамбул и Душанбе.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Тимур Хингеев
