В Ленобласти в порту Усть-Луга ликвидируют возгорание
В Ленинградской области ликвидируют пожар, возникший в результате атаки украинских беспилотников. Системы противовоздушной обороны сбили 33 дрона. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.
«На Ленобластью средствами ПВО и РЭБ уничтожено 33 БПЛА. Ликвидируется возгорание в порту Усть-Луга. По предварительным данным пострадавших нет. Боевая работа продолжается», — говорится в сообщении.
Ранее Life.ru писал, что общее количество уничтоженных над Ленинградской областью БПЛА достигло 17. над регионом в эти минуты активно работает ПВО, местные жители сообщают о взрывах и вспышках в небе. В местном аэропорту есть отмены рейсов в Москву, Стамбул и Душанбе.
