Расчёты ПВО сбили украинский беспилотник, летевший на Москву

Расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили украинский дрон, летевший на столицу. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём телеграм-канале.

«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

Ранее расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 139 дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России за три часа. БПЛА сбили над Брянской, Смоленской, Калужской, Новгородской и Ленинградской областями. Беспилотники ликвидировали также над территориями Московского региона и Республики Крым.