

24 марта, 22:21

Ограничения на полёты ввели в аэропортах Ярославля, Пскова и Пулково

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Пулково, Ярославля и Пскова. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Также ограничения затронули работу аэропорта Шереметьево. Там приём и отправка рейсов осуществляются по согласованию с профильными службами. В Росавиации уточнили, что ограничения носят временный характер. Пассажирам рекомендовали уточнять статус рейсов через онлайн-табло и официальные сервисы.

Над Ленобластью сбили украинский дрон
Над Ленобластью сбили украинский дрон

Ранее российские системы ПВО за короткий промежуток времени перехватили значительное количество беспилотников. За три часа уничтожили 139 дронов самолётного типа. БПЛА сбили над Брянской, Смоленской, Калужской, Новгородской и Ленинградской областями. Беспилотники ликвидировали также над территориями Московского региона и Республики Крым.

Антон Голыбин
