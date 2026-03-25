Ограничения на полёты ввели в аэропортах Ярославля, Пскова и Пулково

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Пулково, Ярославля и Пскова. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Также ограничения затронули работу аэропорта Шереметьево. Там приём и отправка рейсов осуществляются по согласованию с профильными службами. В Росавиации уточнили, что ограничения носят временный характер. Пассажирам рекомендовали уточнять статус рейсов через онлайн-табло и официальные сервисы.

Ранее российские системы ПВО за короткий промежуток времени перехватили значительное количество беспилотников. За три часа уничтожили 139 дронов самолётного типа. БПЛА сбили над Брянской, Смоленской, Калужской, Новгородской и Ленинградской областями. Беспилотники ликвидировали также над территориями Московского региона и Республики Крым.