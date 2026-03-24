Над Ленобластью сбили украинский дрон

Системы противовоздушной обороны Ленинградской области отразили атаку беспилотника, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Напомним, ранее он объявлял о повышенной опасности воздушного нападения с использованием БПЛА.

«Силами ПВО уничтожен один БПЛА», — написал Дрозденко в канале в мессенджере МАХ.

Ранее сообщалось, что в Пулково из-за ограничений не могут приземлиться около 10 самолётов. Среди них — рейсы из Москвы, Калининграда, Казани, Волгограда и других городов.