В Пулково из-за ограничений не могут приземлиться около 10 самолётов

Около десяти пассажирских самолётов не могут приземлиться в петербургском аэропорту Пулково из-за временных ограничений, введённых для обеспечения безопасности полётов. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах.

По словам собеседника агентства, порядка десяти бортов находятся в зоне ожидания. Среди них — рейсы из Москвы, Калининграда, Казани, Волгограда и других городов. При этом ранее Росавиация информировала о введении в аэропорту Северной столицы временных ограничений на приём и выпуск воздушных судов.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Пулково после введения ограничений на приём и отправку самолётов задержали или отменили более 300 рейсов. Очевидцы публиковали кадры, на которых пассажиры спят на резиновых ковриках, расстеленных прямо на полу.