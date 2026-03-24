В Пулково из-за ограничений не могут приземлиться около 10 самолётов
Обложка © Life.ru
Около десяти пассажирских самолётов не могут приземлиться в петербургском аэропорту Пулково из-за временных ограничений, введённых для обеспечения безопасности полётов. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах.
По словам собеседника агентства, порядка десяти бортов находятся в зоне ожидания. Среди них — рейсы из Москвы, Калининграда, Казани, Волгограда и других городов. При этом ранее Росавиация информировала о введении в аэропорту Северной столицы временных ограничений на приём и выпуск воздушных судов.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Пулково после введения ограничений на приём и отправку самолётов задержали или отменили более 300 рейсов. Очевидцы публиковали кадры, на которых пассажиры спят на резиновых ковриках, расстеленных прямо на полу.
Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.