В Пулково задержали и отменили более 300 рейсов из-за ограничений

В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково более 300 рейсов задержали или отменили после введения ограничений на приём и отправку самолётов. Очевидцы публиковали кадры, на которых пассажиры спят на резиновых ковриках, расстеленных на полу. Об этом пишет SHOT.

Ситуация коснулась как вылетающих, так и прибывающих пассажиров. Вылет пришлось отложить 107 бортам, ещё 69 отменили вовсе. Со встречными рейсами картина схожа: 91 самолёт идет с опозданием, а 66 прибытий отменены. В списке пострадавших направлений — Москва, Ханты-Мансийск, Шанхай, Пхукет, Ташкент, а также Калининград, Мурманск и Архангельск. Некоторым путешественникам придётся ждать вылета почти сутки.

В настоящий момент Пулково работает в особом режиме: взлет и посадка производятся только после согласования с профильными ведомствами. Напомним, что минувшей ночью в Ленинградской области средства ПВО уничтожили более 60 беспилотников.