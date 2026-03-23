23 марта, 05:46

ПВО отразила мощный налёт беспилотников в Ленобласти, сбито свыше 60 дронов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ivkovmark

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ivkovmark

В Ленинградской области зафиксирована массированная попытка атаки с применением беспилотной авиации. Дежурные средства противовоздушной обороны успешно отразили налёт в течение последних суток.

О масштабном инциденте сообщил глава региона Александр Дрозденко в своём официальном канале. По его словам, «свыше 60 БПЛА уничтожено в Ленобласти менее чем за сутки».

Информация о возможных повреждениях инфраструктуры или пострадавших на данный момент уточняется. Экстренные службы переведены в режим повышенной готовности для оперативного реагирования на последствия падения обломков.

Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным сводкам. Специалисты продолжают проверку территорий, над которыми работали системы защиты неба.

В результате атаки БПЛА на жилой дом в Тверской области загорелась квартира
В результате атаки БПЛА на жилой дом в Тверской области загорелась квартира

Напомним, силы противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили над Россией 249 украинских беспилотников самолётного типа. Дежурные расчёты работали в Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской областях, в Московском регионе и в акватории Азовского моря.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Оксана Попова
