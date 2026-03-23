ПВО отразила мощный налёт беспилотников в Ленобласти, сбито свыше 60 дронов

В Ленинградской области зафиксирована массированная попытка атаки с применением беспилотной авиации. Дежурные средства противовоздушной обороны успешно отразили налёт в течение последних суток.

О масштабном инциденте сообщил глава региона Александр Дрозденко в своём официальном канале. По его словам, «свыше 60 БПЛА уничтожено в Ленобласти менее чем за сутки».

Информация о возможных повреждениях инфраструктуры или пострадавших на данный момент уточняется. Экстренные службы переведены в режим повышенной готовности для оперативного реагирования на последствия падения обломков.

Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным сводкам. Специалисты продолжают проверку территорий, над которыми работали системы защиты неба.

Напомним, силы противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили над Россией 249 украинских беспилотников самолётного типа. Дежурные расчёты работали в Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской областях, в Московском регионе и в акватории Азовского моря.