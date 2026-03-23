Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 марта, 04:58

В результате атаки БПЛА на жилой дом в Тверской области загорелась квартира

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Virrage Images

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Virrage Images

В Зубцове Тверской области в результате попадания обломков беспилотника загорелась квартира в многоэтажном доме. Людей в этот момент внутри не было. Огонь оперативно потушили. Жильцов подъезда частично эвакуировали, для них развернули пункт временного размещения.

Врио губернатора Виталий Королёв поручил в течение дня составить список имущества, требующего ремонта, и оказать необходимую помощь пострадавшим.

Силы ПВО уничтожили 249 дронов ВСУ над Россией за ночь
Силы ПВО уничтожили 249 дронов ВСУ над Россией за ночь

Ранее в Брянской области при атаке дронов-камикадзе на агропромышленный холдинг ранения получили два сотрудника. Губернатор Александр Богомаз сообщил, что удар пришёлся по территории «Мираторга» в посёлке Сосница Севского района. Пострадавших доставили в больницу.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Происшествия
  • Тверская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar