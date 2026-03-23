В результате атаки БПЛА на жилой дом в Тверской области загорелась квартира

В Зубцове Тверской области в результате попадания обломков беспилотника загорелась квартира в многоэтажном доме. Людей в этот момент внутри не было. Огонь оперативно потушили. Жильцов подъезда частично эвакуировали, для них развернули пункт временного размещения.

Врио губернатора Виталий Королёв поручил в течение дня составить список имущества, требующего ремонта, и оказать необходимую помощь пострадавшим.

Ранее в Брянской области при атаке дронов-камикадзе на агропромышленный холдинг ранения получили два сотрудника. Губернатор Александр Богомаз сообщил, что удар пришёлся по территории «Мираторга» в посёлке Сосница Севского района. Пострадавших доставили в больницу.