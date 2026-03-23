Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

23 марта, 04:55

Силы ПВО уничтожили 249 дронов ВСУ над Россией за ночь

Силы противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили над Россией 249 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Дежурные расчёты работали в Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской областях, в Московском регионе и в акватории Азовского моря.

Последствия на земле продолжают уничтожаться. Военные следят за обстановкой и готовы к устранению угрозы.

Двух аграриев ранило при атаке БПЛА на Брянскую область

Свыше 50 БПЛА ликвидировали над Ленинградской областью. А в порту Приморска из-за налёта дронов повредило ёмкость с топливом. В результате инцидента вспыхнул пожар. Персонал порта эвакуировали.

Артур Лапсаков
