Силы ПВО уничтожили 249 дронов ВСУ над Россией за ночь

Силы противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили над Россией 249 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Дежурные расчёты работали в Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской областях, в Московском регионе и в акватории Азовского моря.

Последствия на земле продолжают уничтожаться. Военные следят за обстановкой и готовы к устранению угрозы.