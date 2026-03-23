Силы ПВО уничтожили 249 дронов ВСУ над Россией за ночь
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav
Силы противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили над Россией 249 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Дежурные расчёты работали в Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской областях, в Московском регионе и в акватории Азовского моря.
Последствия на земле продолжают уничтожаться. Военные следят за обстановкой и готовы к устранению угрозы.
Свыше 50 БПЛА ликвидировали над Ленинградской областью. А в порту Приморска из-за налёта дронов повредило ёмкость с топливом. В результате инцидента вспыхнул пожар. Персонал порта эвакуировали.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.